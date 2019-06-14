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ABD piyasaları İran gerginlikleri etkisiyle düştü

Mahmut Can Emir / İstanbul, 14 Haziran () – ABD hisse senedi piyasaları açılış öncesi işlemlerde , ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun Uman Körfezi’nde tankerlere yapılan saldırıdan İran’ı sorumlu tutması etkisiyle düştü. İran...

ABD piyasaları İran gerginlikleri etkisiyle düştü

Mahmut Can Emir / İstanbul, 14 Haziran () – ABD hisse senedi piyasaları açılış öncesi işlemlerde , ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun Uman Körfezi’nde tankerlere yapılan saldırıdan İran’ı sorumlu tutması etkisiyle düştü.
İran suçlamaları reddederek diyalog çağrısı yaparken, ABD güdümlü roket yokedici gemisi USS Mason’ı Basra Körfezine yolladı.
Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Direktörü Fatih Birol, saldırının küresel enerji güvenliğine ve petrol piyasalarına “büyük bir tehdit” olduğunu belirtti.
Gelişmeler etkisiyle ABD hisse senedi piyasalarında son durum şöyle:
- Dow Jones yüzde 0.16,
- Nasdaq yüzde 0.51 ve
- S&P yüzde 0.19 düştü.
Euro dolar karşsııdna bir değişim göstermeyerek 1.1280 düzeyinde sabit kaldı.

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