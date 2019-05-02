ABD piyasaları güne düşüşle başladı

Mahmut Can Emir / İstanbul, 2 Mayıs () – ABD hisse senedi piyasaları, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz oranlarını yüzde 2.25 – yüzde 2.5 aralığında sabit tutma kararı ve yılın ilk çeyreğine ilişkin şirket bilançolarının açıklanmasıyla güne düşüşle başladı.
Gelişmeler etkisiyle ABD hisse senedi piyasaları güne şöyle başladı;
- Dow Jones yüzde 0.08 ve
- S&P yüzde 0.09 düşerken
- Nasdaq bir değişim göstermedi.
Euro/dolar paritesi 1.1193 düzeyinde sabit kaldı.
Mahmut Can Emir / İstanbul, 2 Mayıs () – ABD hisse senedi piyasaları, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz oranlarını yüzde 2.25 – yüzde 2.5 aralığında sabit tutma kararı ve yılın ilk çeyreğine ilişkin şirket bilançolarının açıklanmasıyla güne düşüşle başladı.