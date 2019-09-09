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ABD piyasaları güne artışla başladı
ABD hisse sendi piyasaları güne, geçen hafta yapılan ABD ve Çin arasındaki ticaret görüşmelerine dair olumlu açıklamalar etkisiyle artışla başladı. Gelişmeler etkisiyle ABD piyasalarında son durum şöyle: - Dow Jones yüzde 0.16, -...
EKONOMİ 09.09.2019, 17:10
ABD hisse sendi piyasaları güne, geçen hafta yapılan ABD ve Çin arasındaki ticaret görüşmelerine dair olumlu açıklamalar etkisiyle artışla başladı.
Gelişmeler etkisiyle ABD piyasalarında son durum şöyle:
- Dow Jones yüzde 0.16,
- Nasdaq yüzde 0.3 ve
- S&P yüzde 0.33 yükseldi.
Euro ve sterlin, dolar karşısında sırasıyla yüzde 0.19 artışla 1.10472 ve yüzde 56 artışla 1.23594 düzeyine yükseldi.
Gelişmeler etkisiyle ABD piyasalarında son durum şöyle:
- Dow Jones yüzde 0.16,
- Nasdaq yüzde 0.3 ve
- S&P yüzde 0.33 yükseldi.
Euro ve sterlin, dolar karşısında sırasıyla yüzde 0.19 artışla 1.10472 ve yüzde 56 artışla 1.23594 düzeyine yükseldi.
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Namaz Vakti 09 Eylül 2019
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Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|3
|9
|2. Fenerbahçe
|3
|7
|3. Denizlispor
|3
|7
|4. Çaykur Rizespor
|3
|7
|5. Trabzonspor
|3
|5
|6. Ankaragücü
|3
|5
|7. Sivasspor
|3
|4
|8. Beşiktaş
|3
|4
|9. Galatasaray
|3
|4
|10. Antalyaspor
|3
|4
|11. Gazişehir
|3
|4
|12. Malatyaspor
|3
|3
|13. Konyaspor
|3
|3
|14. Başakşehir
|3
|3
|15. Kayserispor
|3
|1
|16. Kasımpaşa
|3
|1
|17. Göztepe
|3
|1
|18. Gençlerbirliği
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|3
|9
|2. Hatayspor
|3
|7
|3. Fatih Karagümrük
|3
|7
|4. Bursaspor
|3
|6
|5. Adana Demirspor
|3
|5
|6. Keçiörengücü
|3
|5
|7. Adanaspor
|3
|4
|8. Erzurum BB
|3
|4
|9. Osmanlıspor
|3
|4
|10. Akhisar Bld.Spor
|3
|4
|11. Altay
|3
|4
|12. Menemen Belediyespor
|3
|4
|13. Balıkesirspor
|3
|3
|14. İstanbulspor
|3
|2
|15. Altınordu
|3
|1
|16. Boluspor
|3
|1
|17. Giresunspor
|3
|1
|18. Eskişehirspor
|3
|-5
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|4
|12
|2. Man City
|4
|10
|3. Leicester City
|4
|8
|4. Crystal Palace
|4
|7
|5. Arsenal
|4
|7
|6. Everton
|4
|7
|7. West Ham
|4
|7
|8. M. United
|4
|5
|9. Tottenham
|4
|5
|10. Sheffield United
|4
|5
|11. Chelsea
|4
|5
|12. Burnley
|4
|4
|13. Southampton
|4
|4
|14. Newcastle
|4
|4
|15. Bournemouth
|4
|4
|16. Brighton
|4
|4
|17. Wolverhampton
|4
|3
|18. Aston Villa
|4
|3
|19. Norwich City
|4
|3
|20. Watford
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|3
|9
|2. Athletic Bilbao
|3
|7
|3. Sevilla
|3
|7
|4. Levante
|3
|6
|5. Real Madrid
|3
|5
|6. Osasuna
|3
|5
|7. Deportivo Alaves
|3
|5
|8. Barcelona
|3
|4
|9. Granada
|3
|4
|10. Valencia
|3
|4
|11. Celta de Vigo
|3
|4
|12. Real Valladolid
|3
|4
|13. Real Sociedad
|3
|4
|14. Mallorca
|3
|3
|15. Real Betis
|3
|3
|16. Villarreal
|3
|2
|17. Getafe
|3
|2
|18. Eibar
|3
|1
|19. Espanyol
|3
|1
|20. Leganés
|3
|0