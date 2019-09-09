ABD piyasaları güne artışla başladı

ABD hisse sendi piyasaları güne, geçen hafta yapılan ABD ve Çin arasındaki ticaret görüşmelerine dair olumlu açıklamalar etkisiyle artışla başladı.

Gelişmeler etkisiyle ABD piyasalarında son durum şöyle:

- Dow Jones yüzde 0.16,

- Nasdaq yüzde 0.3 ve

- S&P yüzde 0.33 yükseldi.

Euro ve sterlin, dolar karşısında sırasıyla yüzde 0.19 artışla 1.10472 ve yüzde 56 artışla 1.23594 düzeyine yükseldi.