ABD piyasaları gümrük vergisi erteleme haberiyle yükseldi

Mahmut Can Emir / İstanbul, 25 Şubat () – ABD hisse senetleri açılış öncesinde ABD Başkanı Donald Trump’ın Çin’den yapılan ithalatlar için gümrük vergilerini 1 Mart tarihinde yüzde 10’dan yüzde 25’e yükseltme planını, iki ülke arasındaki ticaret görüşmelerinin olumlu bir havada devam etmesi üzerine, ertelemesiyle yükseldi. Başkan Trump, görüşmelerde “önemli gelişmeler” kaydedildiğini ve “iki tarafın da ek katkısı olması durumunda” anlaşmanın kısa süre içinde imzalanabileceğini duyurdu.

Gelişmeler etkisiyle ABD hisse senedi piyasalarında açılış öncesi durum şöyle;

- Dow Jones yüzde 0.35,

- S&P yüzde 0.32 ve

- Nasdaq yüzde 0.39 yükseldi.

Dolar, euro karşsıında yüzde 0.29 kayıpla 1.1364 düzeyine geriledi.

