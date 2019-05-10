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ABD piyasaları gümrük vergilerinde artışın etkisiyle düştü

Mahmut Can Emir / İstanbul, 10 Mayıs () – ABD hisse senedi piyasaları, Çin’den ithal edilen 200 milyar dolarlık ürüne uygulanan gümrük vergisinin yüzde 10’dan yüzde 25’e yükselmesine bağlı olarak, ortaya çıkan belirsizlik etkisiyle...

ABD piyasaları gümrük vergilerinde artışın etkisiyle düştü

Mahmut Can Emir / İstanbul, 10 Mayıs () – ABD hisse senedi piyasaları, Çin’den ithal edilen 200 milyar dolarlık ürüne uygulanan gümrük vergisinin yüzde 10’dan yüzde 25’e yükselmesine bağlı olarak, ortaya çıkan belirsizlik etkisiyle düştü.
ABD Başkanı Donald Trump, Çin Devlet Başkanı Xi jinping’den aldığı mektup sonrasında, ticaret anlaşması yerine “harika bir alternatif” bulduğunu açıkladı ancak, Jinping’den aldığı mektup ya da bulduğu alternatife ilişkin ayrıntı vermedi.
ABD ve Çin arasındaki ticaret görüşmelerinin son turu günün ilerleyen saatlerinde Washington’da başlayacak.
Gelişmelker etkisiyle ABD hisse senedi piyasalarında son durum şöyle:
- Dow Jones yüzde 0.14,
- Nasdaq yüzde 0.08,
- S&P yüzde 0.13 düştü.
Dolar, euro karşısına yüzde 0.07 artışla 1.1223 düzeyine yükseldi.

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