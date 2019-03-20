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ABD piyasaları faiz kararı öncesinde yükseldi

Mahmut Can Emir / İstanbul, 20 Mart () – ABD hisse senedi piyasaları açılış öncesi işlemlerde, ABD Merkez Bankası (Fed) Piyasalarda Federal Açık Piyasa Komitesi’nin (FOMC) faiz kararı beklenirken, yükseldi. ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin...

ABD piyasaları faiz kararı öncesinde yükseldi

Mahmut Can Emir / İstanbul, 20 Mart () – ABD hisse senedi piyasaları açılış öncesi işlemlerde, ABD Merkez Bankası (Fed) Piyasalarda Federal Açık Piyasa Komitesi’nin (FOMC) faiz kararı beklenirken, yükseldi.
ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin ve ABD Ticaret Temsilcisi Robert Lightizer, ticaret görüşmelerinin son aşamasına gelimesi ile gelecek hafta bir Pekin ziyareti yapacaklar. Diğer yandan ABD Başkanı Donald Trump, Brezilya Başkanı Jair Bolsonaro ile görüşmesinde, Çin ile ABD arasındaki ticaret görüşmelerinin iyi gittiğini söyledi.
Gelişmeler etkisiyle ABD hisse senedi piyasalarında açılş öncesi son durum şöyle:
- Dow Jones yüzde 0.11,
- Nasdaq yüzde 0.13 ve
- S&P yüzde 0.09 yükseldi.
Dolar, euro karşısında yüzde 0.08 artışla 1.1343 düzeyine yükseldi.

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