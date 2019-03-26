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ABD piyasaları ekonomik yavaşlama edişeleriyle yükseldi

İstanbul, 26 Mart () - ABD hisse senedi piyasaları, yatırımcıların küresel ekonomik yavaşlama endişeleri etkisiyle yükseldi. ABD ve Çin arasındaki ticaret görüşmeleri, ABD Ticaret Temsilcisi Robert Lightizer ve ABD Hazine Bakanı Steven Mnunchin'in...

ABD piyasaları ekonomik yavaşlama edişeleriyle yükseldi

İstanbul, 26 Mart () - ABD hisse senedi piyasaları, yatırımcıların küresel ekonomik yavaşlama endişeleri etkisiyle yükseldi.
ABD ve Çin arasındaki ticaret görüşmeleri, ABD Ticaret Temsilcisi Robert Lightizer ve ABD Hazine Bakanı Steven Mnunchin'in Perşembe günü yapacağı Çin ziyareti ile devam edecek.
Gelişmeler etkisiyle ABD hisse senedi piyasalarında açılış öncesi son durum şöyle;
- Dow Jones yüzde 0.44,
- Nasdaq yüzde 0.38 ve
- S&P yüzde 0.41 yükseldi.
Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkan Yardımcısı Tao Zhang, ABD ile Çin arasında süregelen ticaret görüşmelerinin büyük bir ekonomik belirsizlik yarattığına dikkat çekerek, bu durumun Asya'nın ekonomik büyümesini yüzde 0.5 aşağıya çekebileceği uyarısı yaptı.
Zhang'ın açıklaması, IMF Birinci Başkan Yardımcısı David Lipton'ın, ticaret savaşının, "küresel istikrar için en büyük risk" olduğuna ilişkin uyarısının ardından geldi.
Pekin'e Perşembe günü ulaşması beklenen, ABD Ticaret Temsilcisi Robert Lighthizer ve Hazine Bakanı Steven Mnuchin liderliğindeki Washington delegasyonu ile Pekin delegasyonu arasındaki ticaret görüşmelerinde yeni dönemin, haftanın sonuna doğru başlaması bekleniyor.

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