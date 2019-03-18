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ABD piyasaları Boeing hisselerindeki düşüş etkisiyle karışık açıldı

Mahmut Can Emir / İstanbul, 18 Mart () – ABD Merkez Bankası (Fed) Federal Açık Piyasa Komitesi’nin (FOMC) Çarşamba günü açıklayacağı faiz kararı öncesinde ABD hisse senedi piyasaları güne karışık başladı. Piyasalardaki genel beklenti...

ABD piyasaları Boeing hisselerindeki düşüş etkisiyle karışık açıldı

Mahmut Can Emir / İstanbul, 18 Mart () – ABD Merkez Bankası (Fed) Federal Açık Piyasa Komitesi’nin (FOMC) Çarşamba günü açıklayacağı faiz kararı öncesinde ABD hisse senedi piyasaları güne karışık başladı. Piyasalardaki genel beklenti faiz oranının sabit tutulması.
Boeing hisseleri, sorunlu olduğu belirtilen 737 MAX model uçaklarına, Federal Havacılık Yönetimi’nin verdiği onayın, ABD Ulaştırma Bakanlığı tarafından inceleneceği haberleri sonrasında değer kaybetmeye devam etti.
Avrupa hisse senedi piyasaları, Almanya'nın en büyük iki bankası, Deutsche Bank ve Commerzbank yaptıkları açıklamalarla, birleşme görüşmelerinde bulunduklarını duyurmasıyla ve Yatırımcılar ayrıca Perşembe günü oylanacak olan üçüncü Brexit anlaşmasınından gelecek haberleri beklerken, güne artışla başlamıştı.
Açılış sonrası işlemlerde, Boeing hisselerinde devam eden değer kaybının aşağı çekmesiyle Dow Jones yüzde 0.11 değer kaybederken, Nasdaq ve S&P sırasıyla yüzde 0.12 ve yüzde 0.15 yükseldi.
Dolar, euro karşısında yüzde 0.18 değer kaybederek 1.113465 düzeyine geriledi.

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