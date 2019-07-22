ABD piyasaları artışla açıldı

Mahmut Can Emir / İstanbul, 22 Temmuz () – ABd hisse senedi piyasaları, Basra Körfezi’ndeki gerginlikler ve ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz kararı beklenirken, güne artışla başladı.

Diğer yandan yatırımcılar, şirketlerin ikinci çeyrek kazanç raporlarının açıklanmasını bekliyorlar.

Gelişmeler etkisiyle ABD hisse sendi piyasalarında son durum şöyle:

- Dow jones yüzde 0.19,

- Nasdaq yüzde 0.69 ve

- S&P yüzde 0.31 yükseldi.

-Euro, dolar karşısında bir değişim göstermeyerek 1.1221 düzeyinde sabit kalırken, sterlin dolar karşısında yüzde 0.16 düşüşle 1.2484 düzeyine geriledi.