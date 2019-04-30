ABD piyasaları açılış sonrasında düştü

Doğukan Ünal / İstanbul, 30 Nisan () – ABD hisse senedi piyasaları, açılış öncesi işlemlerde şirketlerin yılın ilk çeyreğine dair açıkladıkları kurumsal kazanç verileri etkisiyle yükseldikten sonra, açılış ardından düştü.

ABD ve Çin arasındaki ticaret görüşmelerinde, tarafların olumlu yorumları ve bir ticaret anlaşması imzalama konusundaki isteklilikleri devam ediyor.

Gelişmlere etkisiyle ABD hisse sendi piyasalarında son durum şöyle;

- Dow Jones yüzde 0.21 artarken,

- Nasdaq yüzde 0.95 ve

- S&P yüzde 0.16 düştü.

Dolar, euro karşısında yüzde 0.33 kayıpla, 1.1222 düzeyine geriledi.