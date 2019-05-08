ABD piyasaları açılış öncesine yükseldi

Mahmut Can Emir / İstanbul 8 Mayıs () – ABD hisse senedi piyasaları açılış öncesi işlemlerde, İran’ın 2015 yılında imzalanan Birleşik Kapsamlı Eylem Planı’nın kimi maddelerinden, Avrupa Birliği’nin (AB) ABD’nin İran’ın petrol ihracatına yönelik yaptırımlarına sessiz kalması nedeniyle, çekileceğini duyurması üzerine yükseldi.
Piyasaların ABD ve Çin arasındaki ticaret gerginliklerine odaklanırken ABD hisse senedi piyasalarında açılış öncesi son durum şöyle;
- Dow Jones yüzde 0.28,
- S&P yüzde 0.39 ve
- Nasdaq yüzde 0.51 yükseldi.
Dolar, euro karşısında yüzde 0.12 değer kaybederek 1.12043 düzeyine geriledi.
Mahmut Can Emir / İstanbul 8 Mayıs () – ABD hisse senedi piyasaları açılış öncesi işlemlerde, İran’ın 2015 yılında imzalanan Birleşik Kapsamlı Eylem Planı’nın kimi maddelerinden, Avrupa Birliği’nin (AB) ABD’nin İran’ın petrol ihracatına yönelik yaptırımlarına sessiz kalması nedeniyle, çekileceğini duyurması üzerine yükseldi.