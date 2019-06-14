ABD piyasaları açılış öncesine düşüşe ediyor

Mahmut Can Emir / İstanbul, 14 Haziran () - ABD hisse sendi piyasaları, açılış öncesinde Umman Körfezi’nde petrol taşıyan iki tankerin vurulmasının ardından Ortadoğu’da ortamın gerilmesiyle düşüşe geçti.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo saldırının sorumlusunun İran olduğunu iddia ederken, İran’dan gelen açıklamada ABD’nin politikalarının “pervasız ve tehlikeli” olduğu belirtildi.

ABD piyasalarını etkileyen diğer gelişmeler, ABD’nin güdümlü füze yokedici gemisi USS Mason’ı Basra Körfezine yollaması ve Çin’in sanayi üretiminin son 17 yılın en düşük düzeyinde açıklaması oldu.

Gelişmeler etkisiyle ABD hisse senedi piyasalarında açılış öncesi son durum şöyle:

- Dow Jones yüzde 0.3,

- Nasdaq yüzde 0.77 ve

- S&P yüzde 0.32 düştü.

Euro, dolar karşısında yüzde 0.08 değer kaybederek 1.1267 düzeyine geriledi.