ABD piyasaları açılış öncesinde yükseldi

Mahmut Can Emir / İstanbul, 3 Mayıs () – ABD hisse senedi piyasaları, Fed’in faiz oranlarını sabit tutması etkisiyle Perşembe gününü düşüşle kapadıktan sonra, açılış öncesi işlemlerde yükseldi.
Yatırımcılar gün içinde açıklanacak tarım dışı istihdam ve mallar için ticaret dengesi verilerini bekliyorlar.
ABD hisse senedi piyasalarında açılış öncesi durum şöyle;
- Dow Jones yüzde 0.23,
- Nasdaq yüzde 0.49 ve
- S&P yüzde 0.31 yükseldi.
Dolar, euro karşısında yüzde 0.07 kayıpla 1.1165 düzeyine geriledi.
Mahmut Can Emir / İstanbul, 3 Mayıs () – ABD hisse senedi piyasaları, Fed’in faiz oranlarını sabit tutması etkisiyle Perşembe gününü düşüşle kapadıktan sonra, açılış öncesi işlemlerde yükseldi.