ABD piyasaları açılış öncesinde yükseldi

Mahmut Can Emir / İstanbul 24 Nisan () – ABD hisse senedi piyasaları, ABD Başkanı Donald Trump ve Japonya Başbakanı Shinzo Abe görüşmesi öncesinde iki ülkenin maliye bakanları Taro Aso ve Steven Mnuchin’in de bir görüşme yapacağının açıklannmasıyla yükselişe geçti.

Bunun yanında, Biogen, Nasdaq, Caterpillar ve Boeing şirketlerinin açıkladıkları kurumsal kazanç verileri de artışta etkili oldu. Piyasalar kapandıktan sonra Tesla, Facebook, Visa, Microsoft ve Paypal da kurumsal kazanç verilerini açıklayacaklar.

Gelişmeler etkisiyle ABD hisse senedi piyasalarında son durum şöyle;

- Dow Jones yüzde 0.09,

- Nasdaq yüzde 0.14 ve

- S&P yüzde 0.06 yükseldi.

Dolar, euro karşısında yüzde 0.13 değer kazanarak, 1.12131 düzeyine yükseldi.