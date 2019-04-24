Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
CHP'li vekiller, saldırıyla ilgili şikayetçi olup ifade verdi
CHP'li vekiller, saldırıyla ilgili şikayetçi...
Hindistan'da 6.1 büyüklüğünde deprem
Hindistan'da 6.1 büyüklüğünde deprem
Kılıçdaroğlu, YSK'nın KHK kararını değerlendirdi
Kılıçdaroğlu, YSK'nın KHK kararını değerlendirdi
Bahçeli'den, TBMM töreninde çarpıcı açıklamalar
Bahçeli, Kılıçdaroğlu'na baldırıyla ilgili konuştu

ABD piyasaları açılış öncesinde yükseldi

Mahmut Can Emir / İstanbul 24 Nisan () – ABD hisse senedi piyasaları, ABD Başkanı Donald Trump ve Japonya Başbakanı Shinzo Abe görüşmesi öncesinde iki ülkenin maliye bakanları Taro Aso ve Steven Mnuchin’in de bir görüşme yapacağının...

ABD piyasaları açılış öncesinde yükseldi

Mahmut Can Emir / İstanbul 24 Nisan () – ABD hisse senedi piyasaları, ABD Başkanı Donald Trump ve Japonya Başbakanı Shinzo Abe görüşmesi öncesinde iki ülkenin maliye bakanları Taro Aso ve Steven Mnuchin’in de bir görüşme yapacağının açıklannmasıyla yükselişe geçti.
Bunun yanında, Biogen, Nasdaq, Caterpillar ve Boeing şirketlerinin açıkladıkları kurumsal kazanç verileri de artışta etkili oldu. Piyasalar kapandıktan sonra Tesla, Facebook, Visa, Microsoft ve Paypal da kurumsal kazanç verilerini açıklayacaklar.
Gelişmeler etkisiyle ABD hisse senedi piyasalarında son durum şöyle;
- Dow Jones yüzde 0.09,
- Nasdaq yüzde 0.14 ve
- S&P yüzde 0.06 yükseldi.
Dolar, euro karşısında yüzde 0.13 değer kazanarak, 1.12131 düzeyine yükseldi.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner336

banner328