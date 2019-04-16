ABD piyasaları açılış öncesinde yükseldi

Mahmut Can Emir / İstanbul, 16 Nisan () – ABD hisse senedi piyasaları, yatırımcılar kurumsal gelirler verilerini beklerken açılış öncesi işlemlerde yükseldi.

Chicago Fed Başkanı Charles Evans, faiz oranlarının 2020 yılının sonbaharına kadar değişmeyeceğine inandığını söylemesi de piyasalardaki yükselişde etkili oldu.

Gelişmeler etkisiyle ABD hisse senedi piyasalarında açılış öncesi, son durum şöyle;

- Dow Jones yüzde 0.35,

- Nasdaq yüzde 0.37 ve

- S&P yüzde 0.36 yükseldi.

Dolar, euro karşısında yüzde 0.03 değer kazanarak 1.1299 düzeyine yükseldi.