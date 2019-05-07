ABD piyasaları açılış öncesinde ticaret gerginlikleriyle düştü

Mahmut Can Emir / İstanbul, 7 Mayıs () – ABD hisse senedi piyasaları, yatırımcıların ABD ve Çin arasındaki ticaret gerginlikleri konusundaki endişeleri etkisiyle açılış öncesi işlemlerde düştü.

Erken saatlerde, Çin Dışişleri bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, ABD’nin Çin ile “orta yolu bulacağının” umulduğu belirtilirken, Çin Devlet Başkanı Yardımcısı Liu He’nin Washington ziyaretine katılacağı kesinleşmişti.

Gelişmeler etkisiyle ABD hisse senedi piyasalarında açılış öncesi son durum şöyle;

- Dow Jones yüzde 0.66,

- Nasdaq yüzde 0.9 ve

- S&P yüzde 0.71 düştü.

Dolar, euro karşısında yüzde 0.14 kazanımla 1.1185 düzeyine yükseldi.