ABD piyasaları açılış öncesinde hafif yükseldi

Mahmut Can Emir / İstanbul, 29 Nisan () – ABD hisse senedi piyasaları, ABD ve Çin arasındaki ticaret görüşmelerinin olumlu etkisiyle açılış öncesi işlemlerde hafif yükseldi.

ABD Hazine bakanı Steven Mnuchin daha önce iki ülke arasındaki görüşmelerin “son turlara” geldiğini söylemiş ve ABD Başkanı Donald Trump ve Çin Devlet Başkanı Xi Jinping’in gelecek aylarda bir araya gelerek bir ticaret anlaşması imzalayacağı iddia edilmişti.

Erken saatlerde Spotify, Alphabet ve Western Digital yılın ilk çeyreği için kurumsal kanaç verilerini açıklarken, ilerleyen saatlerde ABD Çekirdek Kişisel Harcamalar verisi yayınlanacak.

gelişmeler etkisiyle ABD hisse senedi piyasalarında açılış öncesi son durum şöyle;

- Dow Jones yüzde 0.07,

- Nasdaq yüzde 0.11 ve

- S&P yüzde 0.09 yükseldi.

