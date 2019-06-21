ABD piyasaları açılış öncesinde hafif düştü

Mahmut Can Emir / İstanbul, 21 Haziran () – ABD hisse senedi piyasaları açılış öncesi işlemlerde, S&P’nin tarihi rekor kırdığı Perşembe gününün ardından, ABD ve İran arasındaki gerginlikleri etkisiyle hafif düştü.

Gelişmeler etkisiyle ABD hisse senedi piyasalarında açılış öncesi son durum şöyle:

- Dow Jones yüzde 0.02,

- Nasdaq yüzde 0.18 ve

- S&P yüzde 0.08 düştü.

Dolar, yen ve sterlin karşısında sırasıyla yüzde 0.1 ve yüzde 0.17 değer kazanırken, euro karşısında yüzde 0.12 değer kaybetti.