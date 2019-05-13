ABD piyasaları açılış öncesinde düştü

Deniz Kılınç / İstanbul, 13 Mayıs () – ABD hisse senedi piyasaları açılış öncesi, Washington ve Pekin arasındaki ticari gerilimlerin artmasıyla eksiye geçti.

ABD Başkanı Donald Trump, 200 milyar dolar değerindeki Çin ürününe uygulanan ek gümrük vergisinin yüzde 10’dan yüzde 25’e çıkarılmasının ardından Çin’e, misilleme gümrük vergisi uygulamaması gerektiği uyarısını yaptı. Trump, iki ülkenin bir anlaşmaya varmamasının Çin’e “büyük zarar” vereceğini söyledi.

Gelişmelerin ardından açılış öncesi ABD piyasalarında;

- Dow Jones yüzde 1.23

- Nasdaq yüzde 1.82

- S&P 500 yüzde 1.32 düştü.

Euro, TSİ 14:58’de yüzde 0.02 düşüşle 1,30128 dolardan işlem görürken, sterlin de yüzde 0.07 artışla 1,30128 dolardan işlem gördü.