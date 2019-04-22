ABD piyasaları açılış öncesinde düştü

Mahmut Can Emir / İstanbul, 22 Nisan () – ABD hisse senedi piyasaları Paskalya tatili sonrası açılış öncesi işlemlerde düştü. Paskalya nedeniyle Cuma günü kapalı olan ABD piyasalarında işlemler bugün yeniden başlayacak; buna karşılık, İngiltere ve Avrupa piyasaları bugün de kapalı.

Yatırımcıların şirket kazançları ve konut satışları verilerine odaklanmalarıyla ABD hisse senedi piyasaları güne düşüşle başladı.

- Dow Jones yüzde 0.14,

- S&P yüzde 0.18 ve

- Nasdaq yüzde 0.28 düştü.