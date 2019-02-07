ABD piyasaları açılış öncesinde düştü

Mahmut Can Emir / İstanbul, 7 Şubat () – ABD hisse senedi piyasaları Perşembe günü açılış öncesi işlemlerde, yatırımcıların pek çok şirketin kazanç verilerini beklerken, düşüşe devam etti.

ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin’in ticaret görüşelerinin bir parçası olarak, gelecek hafta, Washington’dan bir heyetle birlikte bir Çin ziyareti yapacağını açıkladı.

Gelişmeler etkisiyle ABD hisse senedi piyasalarında açılış öncesi durum şöyle;

- Dow Jones yüzde, 0.68,

- Nasdaq yüzde 0.68 ve

- S&P yüzde 0.62 düştü.

Dolar, euro karşısında yüzde 0.31 değer kazanarak 1.13326 düzeyine yükseldi.