ABD piyasaları açılış öncesi işlemlerde yükseldi

Mahmut Can Emir / İstanbul, 11 Haziran () – ABD hisse senedi piyasaları açılış öncesi işlemlerde, ABD ve Çin arasındaki ticaret gerginliklerinin son gelişemlerini sindirmeleriyle yükseldi.

çin Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasında Çin’in ABD ile bir ticaret savaşına girmek istemediği ancak olası bir ticaret savaşından da korkmadığı belirtildi ve ABD’nin gerilimi yükseltmesi halinde “kararlılıkla” cevap vereceğini belirtildi.

Gelişmeler etkisiyle ABD hisse sendi piyasalarında açılış öncesi son durum şöyle:

- Dow Jones yüzde 0.3,

- Nasdaq yüzde 1.05 ve

- S&P yüzde 0.47 yükseldiç

Euro, dolar karşısında yüzde 0.04 artışla 1.1315 düzeyine yükseldi.