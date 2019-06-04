ABD piyasaları açılış öncesi işlemlerde yükseldi

Mahmut Can Emir / İstanbul, 4 Haziran () - ABD hisse senedi piyasaları, Almanya Başbakanı Angela Merkel’in ABD ile bir ticaret anlaşması yapmaya açık olduklarını belirtmesi etksiyle açılış öncesi işlemlerde yükseldi.

Gelişmeler etkisiyle ABD hisse senedi piyasalarında açılış öncesi son durum şöyle:

- Dow Jones yüzde 0.78,

- Nasdaq yüzde 0.76 ve

- S&P yüzde 0.77 yükseldi.

Euro, dolar karşısında yüzde 0.14 artışla 1.1256 düzeyine ve sterlin yüzde 0.15 artışla 1.2684 düzeyine yükseldi.