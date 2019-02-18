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“ABD otomobilde vergiyi artırırsa AB'nin tepkisi hızlı olacak”

Mahmut Can Emir / İstanbul, 18 Şubat () – Avrupa Komisyonu’ndan yapılan açıklamada, ABD’nin Avrupa Birliği’nden (AB) ithal ettiği otomobiller için ek gümrük vergileri getirmesi halinde, buna karşı çok hızlı harekete geçileceği uyarısı...

“ABD otomobilde vergiyi artırırsa AB'nin tepkisi hızlı olacak”

Mahmut Can Emir / İstanbul, 18 Şubat () – Avrupa Komisyonu’ndan yapılan açıklamada, ABD’nin Avrupa Birliği’nden (AB) ithal ettiği otomobiller için ek gümrük vergileri getirmesi halinde, buna karşı çok hızlı harekete geçileceği uyarısı yapıldı.
Komisyon, ek gümrük vergisi getiren ilk taraf olmayacağını; ancak, ABD tarafından alıcanak ve AB ihracatına zarar verecek herhangi bir hareketine, “hızlı ve uygun” bir yanıt verileceğini vurguladı.
Avrupa Komisyonu Sözcüsü Margaritis Schinas, Avrupa Komisyonu Başkanı Jean Claude Juncker’in, ABD Başkanı Donald Trump’ın ek gümrük vergisi tehditlerini gerçekleştirmeyeceğinden emin olduğunu söyledi ve ekledi, “ABD sözüne sadık kaldığı sürece Avrupa Birliği de kalacak” dedi.
Avrupa Komisyonu’nun açıklaması, ABD Ticaret Bakanlığı’nın ABD’nin otomobil ithalatında gümrük vergilerini artırıp artırmaması konusunda incelemesini tamamlayıp ABD Başkanı Trump’a sunulduğunu duyurması sonrasında geldi. Raporun içeriği açıklanmazken, Trump’ın ithal otmobillerin gümrük vergileri hakkında karar vermek için önünde 90 günü var.
Gelişmelerin yanısıra Almanya hükümetinden yapılan açıklamada, otomobil ithalatının ABD ulusal güvenliğine bir tehdit unsuru olmadığı belirtildi.

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