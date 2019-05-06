ABD'nin gümrük vergisi açıklaması altın fiyatlarını yükseltti

Mahmut Can Emir / İstanbul, 6 Mayıs () – Altın fiyatları, ABD Başkanı Donald Trump’ın Pazar günü 200 milyar dolarlık Çin ürününün gümrük vergilerini yüzde 10’dan yüzde 25’e yükseltmeyi planladığını açıklamasının ardından, yatırımcıların güvenli liman arayışıyla yüzde 0.14 artışla 1,283.1 dolara yükseldi.

Küresel piyasaların bir diğer güvenli limanı yen de dolar karşısında yüzde 0.33 değer kazanarak, 11.7285 düzeyine yükseldi.

Altın harici değerli metaller değer kaybına devam ederken, gümüş yüzde 0.72 düşüşle 14.87 dolara, bakır yüzde 0.44 düşüşle 2.8065 dolara, platin yüzde 0.35 düşüşle 871 dolara ve paladyum yüzde 0.54 düşüşle 1,350.7 dolara geriledi.