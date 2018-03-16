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ABD / Navarro: Ticaret savaşı olmadan ek vergi uygulanabilir

Deniz Kılınç / İstanbul, 16 Mart () – ABD Beyaz Saray Ulusal Ticaret Konseyi (NTC) Direktörü Peter Navarro, ABD’nin küresel bir ticaret savaşına yol açmadan ek gümrük vergisi uygulayabileceğini söyledi. ABD Başkanı Donald Trump’ın...

ABD / Navarro: Ticaret savaşı olmadan ek vergi uygulanabilir

Deniz Kılınç / İstanbul, 16 Mart () – ABD Beyaz Saray Ulusal Ticaret Konseyi (NTC) Direktörü Peter Navarro, ABD’nin küresel bir ticaret savaşına yol açmadan ek gümrük vergisi uygulayabileceğini söyledi.
ABD Başkanı Donald Trump’ın geçen ay çelik ve alüminyum ithalatına getirdiği ek gümrük vergisi uygulamasının ardından olası bir “ticaret savaşı” hakkında yerel bir televizyon programına konuşan Navarro, “Müttefiklerimiz öncelikli olarak kendimizi uzun yıllardır adaletsiz bir işbirliğine karşı kendimizi koruduğumuzu anlamalıdır” dedi.
Çin başta olmak üzere çeşitli ülke yetkilileri Trump’ın açıklamalarına tepki göstermeye başlamamış ve piyasalarda diğer ticaret ortaklarının “kısasa kısas” bir tepki geleceği gündemde yer almıştı.
Navarro Trump’ın kararında ısrarcı olduğunu fakat bazı durumlarda esneklik gösterilebileceğini vurgularken, “ABD yönetimi vergi indirimi gerçekleştirdi, liberalleştirme yolunda adımlar attı ve enerji sektörünü güçlendirdi. Yalnızca ABD değil bütün dünyanın bir parçası olduğu ticaret ortamını yeniden yapılandırmak için oldukça çaba gösteriyoruz” dedi.

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