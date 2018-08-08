ABD mortgage başvuruları yüzde 3.0 düştü

Deniz Kılınç / İstanbul, 8 Ağustos () – ABD Mortgage başvuru hacmi bu hafta geçen haftaya göre yüzde 3.0 düştü.

ABD Mortgage Bankers Association’ın (MBA) yayınladığı raporda, bu haftaki mortgage başvurularının geçen senenin aynı haftasına göre yüzde 17 gerilediği ve satın alma başvurularının da bu hafta yüzde 2.0 düştüğü duyuruldu.

MBA Ekonomi ve Endüstri Öngörü Departmanı Başkan Yardımcısı Joel Kan, rakamlarla ilgili şu değerlendirmeleri yaptı:

“ABD ekonomisi ve istihdam piyasasının güçlü olduğuna işaret eden son verilerin ücret artışına işaret etmesine rağmen, düşük satın alınabilirlik etkisiyle ev satışlarındaki düşüş ile toplam mortgage başvurularındaki genel gerileme üç haftadır sürüyor.”