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ABD / Mattis: Kimyasal silah saldırısına ilişkin istihbaratı hala değerlendiriyoruz

Hilal Sarı / İstanbul, 12 Nisan () – ABD Savunma Bakanı James Mattis, ABD ve müttefiklerinin, hükümet güçlerinin Suriye’de bir kimyasal silah saldırısı düzenleyip düzenlemediğine ilişkin “istihbaratı hala değerlendirdiklerini” söyledi. ABC...

ABD / Mattis: Kimyasal silah saldırısına ilişkin istihbaratı hala değerlendiriyoruz

Hilal Sarı / İstanbul, 12 Nisan () – ABD Savunma Bakanı James Mattis, ABD ve müttefiklerinin, hükümet güçlerinin Suriye’de bir kimyasal silah saldırısı düzenleyip düzenlemediğine ilişkin “istihbaratı hala değerlendirdiklerini” söyledi.

ABC News’de yer alan habere göre, Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad’ı, Duma’da gerçekleştirildiği iddia edilen kimyasal silah saldırısı konusunda suçlayacak yeterli kanıt olup olmadığı sorusunu Mattis, “İstihbaratı hem biz hem de müttefiklerimiz hala değerlendiriyoruz. Bu konuda çalışmamız sürüyor” dedi.

Pentagon’da Hollanda Savunma Bakanı ile görüşmesi öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Mattis’in bu açıklamaları, dün ABD Başkanı Donald Trump’ın “Hazır ol Rusya, akıllı füzelerimiz geliyor” paylaşımı sonrasında ve öğleden sonra Beyaz Saray’da gerçekleşen Suriye konulu toplantı öncesinde geldi.

Mattis emredildiği takdirde bir misilleme saldırısı düzenlemeye hazır olup olmadığı konusunda “Askeri seçeneklerimizi eğer Başkan uygun olduğuna karar verirse kullanmak için hazırda tutuyoruz” dedi.

Donald Trump Pazartesi günü Suriye ile ilgili 24-48 saat içinde “çok önemli kararlar” açıklayacağını söylemişti. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da Salı günü yaptığı açıklamada kimyasal saldırıya karşı “güçlü ve ortak bir tepki” verilmesini istediğini, ABD ve Birleşik Krallık’la birlikte önümüzdeki günlerde bir karar alacaklarını söylemişti.

Ürdün ve Birleşik Arap Emirlikleri’nde Fransa’nın savaş uçakları, Kıbrıs’ta ise Birleşik Krallık’ın savaş uçakları bulunuyor. ABD’de Akdenizdeki donanma gemisinden Tomahawk füzeleriyle saldırma imkanına sahip. Bu saldırılara karşı çıkmak için ise Suriye topraklarında bulunan Rus S-400 füzelerini kullanmak gerekiyor.

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