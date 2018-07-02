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ABD Kuzey Kore'ye silah programlarını bitirmek için bir yıllık plan hazırladı

İstanbul, 2 Temmuz () - Beyaz Saray ulusal güvenlik danışmanı John Bolton, Kuzey Kore'nin yürüttüğü silah programlarının önemli bir bölümünü bir yıl içinde bitirmek üzere bir yıllık bir plan hazırdladıklarını açıkladı. CBS televizyonuna...

ABD Kuzey Kore'ye silah programlarını bitirmek için bir yıllık plan hazırladı

İstanbul, 2 Temmuz () - Beyaz Saray ulusal güvenlik danışmanı John Bolton, Kuzey Kore'nin yürüttüğü silah programlarının önemli bir bölümünü bir yıl içinde bitirmek üzere bir yıllık bir plan hazırdladıklarını açıkladı.
CBS televizyonuna konuşan Bolton, Kuzey Kore'nin kimyasal, biyolojik ve nükleer silahlarının ortadan kaldırılması ve balistik füze programlarının sona erdirilmesi için ABD'nin bir yıl sürecek bir program hazırladığını söyledi.
Bu programın başarılı olabilmesi için Kuzey Kore yönetiminin tam işbirliği yapması gerektiği uyarısı yapan Bolton, "Bu stratejik kararı aldılarsa ve işbirliği yaparlarsa çok hızlı ilerleyebiliriz... Yürüttükleri programların büyük bölümünü bir yıl içinde fiziki olarak sökebiliriz" dedi.    

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