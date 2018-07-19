ABD Kongresi’nde "Kuzey Akım-2’ye yaptırım" tasarısı

İstanbul, 19 Temmuz () - Rusya doğalgazını Avrupa'nın kuzey ülkelerine taşıyacak yeni boru hattı Kuzey Akım-2’ye yönelik yaptırım öngören yasa tasarısını ABD Kongresi’ne sunuldu.

Wyoming Senatörü John Barrasso, tasarının NATO üyelerine, Rusya'nın politik zorlama ve manipülasyonlarından kaçınma fırsatını vereceğini ileri sürerek, şunları söyledi:

"Avrupa'daki müttefik partnerlerle enerji güvenliği alanındaki işbirliğine yönelik tasarı, NATO üyelerine istikrarlı ve güvenli Amerikan enerji kaynaklarını sunarak bu ülkelerin enerji güvenliğini artırıyor. Tasarı ayrıca, Rusya'dan Almanya'ya doğalgaz taşıyacak Kuzey Akım-2 doğalgaz boru hattına yönelik yaptırım öngörüyor."