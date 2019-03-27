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ABD Kongresi Boeing 737 MAX onayıyla ilgili FAA’yı sorgulayacak

Deniz Kılınç / İstanbul, 27 Mart () – ABD Federal Havacılık Kurulu (FAA), Boeing 737 MAX hava aracının hatalı onayıyla ilgili Çarşamba günü Kongre’de ifade verecek. CNBC’de yer alan habere göre FAA yetkilileri, Mart 2017’de ABD merkezli...

ABD Kongresi Boeing 737 MAX onayıyla ilgili FAA’yı sorgulayacak

Deniz Kılınç / İstanbul, 27 Mart () – ABD Federal Havacılık Kurulu (FAA), Boeing 737 MAX hava aracının hatalı onayıyla ilgili Çarşamba günü Kongre’de ifade verecek.
CNBC’de yer alan habere göre FAA yetkilileri, Mart 2017’de ABD merkezli havayolu şirketi Boeing’in 737 MAX modelini nasıl ve neden onayladıklarını açıklayacak.
Boeing, Çarşamba günü Washington, Renton’daki tesisinde 737 MAX’a yapılan güncellemelerle ilgili pilotları bilgilendireceğini duyurmuştu.
Söz konusu olay, Etiyopya Havayolları 302 ve Lion Air 610 uçuşlarında Boeing’in 737 MAX kazalarının ardından yeniden gündeme taşındı. Boeing’in tartışmalı modelinin kokpitinde, şirketin yerleştirilmesi için ekstra ücret ödemesini gerektiren önemli güvenlik önlemlerinin alınmadığı ortaya çıkmış ve olayın ardından ABD ve Çin dahil olmak üzere birçok ülkei söz konusu modelin hava sahalarında kullanımını yasaklamıştı.

 

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