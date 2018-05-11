ABD ithalat fiyatları Nisan’da yüzde 0.3 arttı, beklenti yüzde 0.5

Hilal Sarı / İstanbul, 11 Mayıs () - ABD’de ithalat fiyatları Nisan’da aylık yüzde 0.3, yıllık yüzde 3.3 arttı. Beklenti ise ithalat fiyatlarının Nisan’da yüzde 0.5 artmasıydı.

ABD İşgücü İstatistikleri Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre yükselen yakıt ve yakıt dışı ithalat fiyatları bu artışta etkili oldu.

Açıklamaya göre ABD ihracat fiyatları ise Nisan’da yıllık yüzde 0.6, yıllık yüzde 3.8 arttı. Tarım dışı ihracat fiyatlarındaki artışın Nisan ayında tarım ihracatlarındaki düşüşten daha güçlü olduğu vurgulandı.