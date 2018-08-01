ABD ISM İmalat PMI Temmuz’da yüzde 58.1’e geriledi

Hilal Sarı / İstanbul, 1 Ağustos () – ABD’de Institute for Supply Management tarafından hazırlanan İmalat PMI Haziran’daki yüzde 60.2 düzeyinden, Temmuz’da yüzde 58.1’e geriledi. Beklenti ise endeksin 59.4 düzeyine gerilemesiydi. Endeksin 50'nin üzerinde değer alması sektörde büyümeye işaret ediyor.
ISM verilerine göre;İmalat sektörünün ardarda büyüdüğü 111. ay oldu Yeni Siparişler Endesi 3.3 puan düşüşle 60.2’ye geriledi, Üretim Endeksi 3.8 puan düşüşle 58.5’e geriledi İstihdam Endeksi 0.5 puan artışla 56’ya yükseldi. Tedarik Sevkiyatları Endeksi 6.1 puan düşüşle 62.1’e geriledi Stok Endeksi 2.5 puan artışla 53.3’e yükseldi Fiyat Endeksi 3.6 puan düşüşle 73.2’ye geriledi.