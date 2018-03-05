İstanbul, 5 Mart () - ABD'de ISM İmalat Dışı Bileşik Endeks Şubat’ta, Ocak ayındaki 59.9 düzeyinden 59.5 düzeyine geriledi. Beklenti ise ISM İmalat Dışı Bileşik Endeksi’nin 59.0 düzeyinde gerçekleşmesiydi.
ABD ISM İmalat Dışı Bileşik Endeks Şubat’ta geriledi
İstanbul, 5 Mart () - ABD'de ISM İmalat Dışı Bileşik Endeks Şubat’ta, Ocak ayındaki 59.9 düzeyinden 59.5 düzeyine geriledi. Beklenti ise ISM İmalat Dışı Bileşik Endeksi’nin 59.0 düzeyinde gerçekleşmesiydi.
05 Mart 2018 Pazartesi 18:04
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