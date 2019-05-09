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ABD İran’ın metal ihracatına da yaptırımlar uygulayacak

Mahmut Can Emir / İstanbul 9 Mayıs () – ABD Başkanı Donald Trump Çarşamba günü İran’ın demir, çelik, alüminyum ve bakır sektörleri ihracatına yönelik bir kararname yayınladı. Kararnamede, “ABD’nin, İran’ın nükleer silahlar,...

ABD İran’ın metal ihracatına da yaptırımlar uygulayacak

Mahmut Can Emir / İstanbul 9 Mayıs () – ABD Başkanı Donald Trump Çarşamba günü İran’ın demir, çelik, alüminyum ve bakır sektörleri ihracatına yönelik bir kararname yayınladı.
Kararnamede, “ABD’nin, İran’ın nükleer silahlar, kıtalararası balistik roketlere giden tüm yollarını kapatma ve Orta Doğu’daki kötü etkisine karşı politikası devam ediyor” denildi.
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani daha önce, Avrupa Birliği’nin, ABD’nin İran’a yönelik yaptırımlarını 60 gün içinde aşamadığı takdirde, Tahran’ın nükleer anlaşmadan tamamen ayrılarak uranyum zenginleştirme işlemlerine başlayacağını söylemişti.
Beyaz Saray’dan yapılan bir açıklamada, Trump’ın, İran’dan gelecek bir ikili görüşme talebini kabul edeceği duyuruldu.

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