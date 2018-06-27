ABD İran'ın petrol satışını durdurmaya hazırlanıyor, fiyatlar yükseldi

İstanbul, 27 Haziran () - ABD, İran'dan petrol ithalatı yapan müttefiklerinden, bu alımlarını Kasım ayından itibaren sonlandırmalarını istemeye hazırlanıyor.

Petrol fiyatları, Libya ile Kanada'daki arz kesintilerinin ardından, ABD'nin diğer ülkelerin İran'dan petrol ithalatını durdurmaya hazırlandığına ilişkin haberlere bağlı olarak yükselmesini sürdürdü.

Türkiye'nin de akaryakıt fiyatlarını belirlemede ölçüt olarak kullandığı Brent petrolünün varil fiyatı yüzde 0.2 yükselerek 76.46 dolara, ABD hafif ham petrolünün fiyatı yüzde 0.3 yükselişle 70.70 dolara yükseldi.

ABD basınının "Pentagon kaynaklarına" dayandırdığı haberlere göre, ABD yönetimi müttefiklerinden petrol alım planlarını, İran alımlarını Kasım ayında "tamamen durdurmayı" hedefleyecek şekilde yapmalarını önerecek.

Haberlere göre, bir ABD heyeti de, İran'dan doğacak "arz boşluğu"nun doldurulmasına ilişkin çalışmalar başlatmak üzere, önümüzdeki günlerde Ortadoğu'daki petrol üreticilerini ziyaret edecek.

İran'dan en büyük petrol alımını, ihtiyacının dörtte biri kadarını bu ülkeden karşılayan Çin yapıyor; Çin'i Hindistan, Güney Kore ve Türkiye izliyor.