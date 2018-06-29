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ABD: İran'dan oluşacak arz boşluğunu Suudi Arabistan ve Rusya doldurur

İstanbul, 29 Haziran () - ABD Enerji Bakanı Rick Perry, İran'ın petrol ihracatının engellenmesinin ardından doğacak arz boşluğunu, Suudi Arabistan ve Rusya'nın doldurabileceğini söyledi. Washington'da düzenlenen Dünya Gaz Konferansı'nda...

ABD: İran'dan oluşacak arz boşluğunu Suudi Arabistan ve Rusya doldurur

İstanbul, 29 Haziran () - ABD Enerji Bakanı Rick Perry, İran'ın petrol ihracatının engellenmesinin ardından doğacak arz boşluğunu, Suudi Arabistan ve Rusya'nın doldurabileceğini söyledi.
Washington'da düzenlenen Dünya Gaz Konferansı'nda konuşan Perry, ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarının yeniden devreye alınmasının global petrol arzında yol açacağı düşüşün Suudi Arabistan ve Rusya'nın üretimlerini artırmaları ile karşılanabileceğine güvendiğini vurguladı.
Perry, OPEC (Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü) üyelerinin İran'a yaptırımların yaratacağı arz boşluğunu doldurmalarını umduklarını ekledi.

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