ABD İmalat PMI Temmuz’da beş ayın en düşüğünde

Hilal Sarı / İstanbul, 1 Ağustos () - ABD İmalat PMI Temmuz’da 55.3 düzeyine inerek beş ayın en düşük düzeyine geriledi. Haziran’da endeks 55.4 düzeyindeydi.

IHS Markit’ten yapılan açıklamaya göre;

İmalat sektörü büyümesi güçlü seyrini korusa da hız kaybetti İmalat üretimi son sekiz ayın en düşük hızında büyüdü Enflasyon baskıları yoğunlaşmaya başladı. Temmuzda imalat sektörü üretimi ve istihdamındaki artışlarda bir zayıflama gözlemlendi. ABD’de imalat sektörü Haziran 2016’dan bu yana büyümesini sürdürüyor.