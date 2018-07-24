ABD İmalat PMI Temmuz’da 55.5’e yükseldi, beklenti 55.1

Hilal Sarı / İstanbul, 24 Temmuz () – ABD’de İmalat PMI Temmuz’da Haziran’daki 55.4 düzeyinden 55.5’e yükseldi, beklenti ise endeksin 55.1’e gerilemesiydi.

IHS Markit öncü PMI verilerine göre;

İmalat PMI 55.4 düzeyinden Temmuz’da 55.5’e yükselerek iki ayın yükseğine çıktı. İmalat Üretimi Endeksi Haziran’daki düzeyinden değişmeyerek 54.6 düzeyinde kaldı. Hizmet PMI Temmuz’da 56.3 gelmesi beklenirken 56.2’ye yavaşladı. Bir önceki ayda endeks 56.4 düzeyindeydi. Bileşik PMI ise Haziran’daki 56.2 düzeyinden 55.9’a gerileyerek üç ayın en düşük düzeyine indi.