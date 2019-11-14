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ABD ile Kanada arasındaki petrol akışı blok zincir ile izlenecek

İSTANBUL, () - Amerika Birleşik Devletleri İç Güvenlik Bakanlığı (DHS) sınır ötesi petrol izleme platformu kurmak amacıyla Kanadalı blok zincir girişimi Mavennet ile sözleşme imzalıyor. Bakanlık bünyesindeki Bilim ve Teknoloji Direktörlüğü...

EKONOMİ 14.11.2019, 10:16
ABD ile Kanada arasındaki petrol akışı blok zincir ile izlenecek

İSTANBUL, () - Amerika Birleşik Devletleri İç Güvenlik Bakanlığı (DHS) sınır ötesi petrol izleme platformu kurmak amacıyla Kanadalı blok zincir girişimi Mavennet ile sözleşme imzalıyor.

Bakanlık bünyesindeki Bilim ve Teknoloji Direktörlüğü ile bu birimin Silikon Vadisi İnovasyon Programı’nın ilk fonlamasıyla gerçekleşen 182 bin 700 dolarlık sözleşme, DHS'nin Gümrük ve Sınır Koruma (CBP) biriminde kullanmak üzere mevcut petrol izleme platformlarını güçlendirmesini öngörüyor.

Söz konusu proje, büyük çaplı sınır ötesi ithalat pazarını hedefliyor. Resmi veriler de Kanada’nın en büyük petrol ithalatçısı durumundaki ABD’ye, 2019’un ilk yarısında her ay en az 120 milyon varil taşındığını gösteriyor.

Mavennet CEO’su Patrick Mandic’in Coindesk’e yaptığı açıklamada, şirketin 2015 yılından beri,Toronto Montreal Exchange için blok zincir tabanlı doğal gaz platformu geliştirme de dahil olmak üzere, bu alanda çalıştığını belirtti ve bakanlığın başlattığı projenin endüstriyi daha da ilerleteceğini söyledi. Mandic ayrıca bu projenin, petrol ve gaz alanında ihtiyaç duyulan dijital dönüşüme daha fazla katkı yapmak için bir blok inşa edeceğini savundu.

Blok zincir teknolojisinin altyapısını oluşturduğu dijital para piyasasında İstanbul merkezli olarak faaliyet gösteren Koineks kripto para borsasının CEO’su Faruk Fatih Özer, gelişmenin heyecan verici olduğunu kaydetti. Özer şöyle dedi: “Blok zincirin uygulama alanlarının gün geçtikçe artması, bu teknolojinin taşıdığı yüksek potansiyeli kanıtlıyor. Yakın geçmişte Güney Kore’deki okul kantinlerinin tedarik zincirinin blok zincir ile denetlenmeye başladığını gördük. Şimdi aynı duruma devasa ve uluslararası çapta bir sektör olan petrol ve doğal gaz endüstrisinde şahit oluyoruz. Böylece blok zincirin hem sosyal hem de ticari alanlarda bilgi çağı toplumuna yön verebileceğine tanıklık ediyoruz.”

Mavennet şirketi bu erken fonlamayı DHS Gümrük ve Sınır Koruma Birimi için bir demo konsept hazırlamak için kullanacak. Silikon Vadisi İnovasyon Programı’nın dördüncü ve son aşamada ise saha testinden önce, iki yıla varan gösterimler ve pilot programlarla devam etmesi bekleniyor.

Silikon Vadisi İnovasyon Programı Teknik İşler Direktörü Anil John ise Mavennet platformunun dijital denetlenebilirlik özelliğini, internet tabanlı kimlik tanıma standartlarının gelişmeye devam etmesi için oldukça kritik bir nokta olarak altını çizdi. John düşüncelerini şu sözlerle açıkladı: “İki ülke arasında boru hatları üzerinden yapılan petrol akışını hatasız bir şekilde izleyebilme konusuyla yoğun olarak ilgileniyoruz.”

Koineks CEO’su Özer, Anil John’un sözlerinin önemli bir işaret olduğunu da vurguladı. Buradaki en önemli sözcüklerin “hatasız” olduğuna dikkat çeken Özer, blok zincir teknolojisinin verdiği güvene dikkat çekti. Özer bunun yanında Gazprom, ExxonMobil, BP, Saudi Aramco, Royal Dutch Shell gibi dünya çapında akaryakıt ve gaz sağlayan dev şirketlerde de bu yönde yeni örnek çalışmalar görülmesinin muhtemel olduğunu savundu.

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