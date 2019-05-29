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ABD hisse senedi piyasaları düşüşle açıldı

Mahmut Can Emir / İstanbul, 29 Mayıs () – ABD hisse senedi piyasaları güne, ABD ve Çin arasındaki ticaret görüşmeleri üzerindeki belirsizlik sebebiyle güvenli liman arayan yatırımcılar etkisiyle düşüşle başladı. ABD Başkanı Donadl...

ABD hisse senedi piyasaları düşüşle açıldı

Mahmut Can Emir / İstanbul, 29 Mayıs () – ABD hisse senedi piyasaları güne, ABD ve Çin arasındaki ticaret görüşmeleri üzerindeki belirsizlik sebebiyle güvenli liman arayan yatırımcılar etkisiyle düşüşle başladı.
ABD Başkanı Donadl Trump daha önce, Çin mallarına uygulanan ek gümrük vergilerinin “kolaylıkla artabileceğini” söylemişti.
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo da, Çarşamba günü yaptığı açıklamada Çinli teknoloji şirketi Huawei’in Çin devleti ve güçlü politikacılarla “derin bağları” olduğunu söyledi.
Gelişmeler etkisiyle ABD hisse senedi piyasalarında son durum şöyle:
- Dow Jones yüzde 0.68,
- Nasdaq yüzde 0.73 ve
- S&P yüzde 0.62 düştü.

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