ABD ham petrol stokları 8.6 milyon varil azaldı

Mahmut Can Emir / İstanbul, 28 Şubat () - ABD ham petrol stokları 22 Şubat haftasında 8.6 milyon azalarak 445.9 milyon varile geriledi.

ABD Enerji Bakanlığı'na bağlı Enerji Bilgi Yönetimi (EIA) verilerine göre, 22Şubat haftasında ABD petrol rafinerileri, günlük ortalama 15.9 milyon ham petrol işlerken, işlenen ham petrol miktarı bir önceki haftaya göre 179 bin varil düştü.

Petrol rafinerileri yüzde 87.1 kapasite ile çalışırken, üretilen petrol miktarı haftalık bazda azalarak, günlük ortalama 9.6 milyon varil oldu.

Ham petrol ithalatı günlük ortalama 5.9 milyon varil olurken, bir önceki haftanın günlük ortalamasına göre 1.605 milyon varil azaldı. Toplam ticari petrol stokları 1.9 milyon varil düştü.