ABD GSYH'sı ilk çeyrekte yıllık yüzde 3.2 yükseldi

Mahmut Can Emir / İstanbul, 26 Nisan () – ABD Ticaret Bakanlığı verilerine göre, ülkenin gayri safi yurtiçi hasılası (GSYH) yılın ilk çeyreğinde yıllık yüzde 3.2 ve bir önceki çeyreğe göre yüzde 2.2 yükseldi.

GYSH’da görülen bu artışın başlıca etkenleri olarak, kişisel harcamalar, kişisel borsa yatırımları, ihracat, develet ve yerel yönetimlerin harcamalarındaki azalış ve konut harici yatırımlar gösterilirken, konut satışlarında görülen azalış GSYH’yı eksi yönde etkiledi.

ABD’de, kişisel harcamalar ilk çeyrekte yüzde 0.6 artarken, bir önceki çeyrek görülen yüzde 1.5’lik artışın altında kaldı. Gıda ve enerji hariç kişisel harcamalar harcamalar ilk çeyrekte yüzde 1.3 artarken, bir önceki çeyrek görülen yüzde 1.8’lik artışın altında kaldı