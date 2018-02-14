ABD enflasyon verisinin ardından uzmanlar uyardı: Satış dalgası sürebilir

Hilal Sarı / İstanbul, 14 Şubat () – Küresel piyasaların beklediği ABD enflasyon verilerinin beklenenin üzerinde gelmesinin ardından, uzmanlar enflasyonla borsalarda tetiklenen satış dalgasının devam edebileceği konusunda uyarıyor.

The Guardian gazetesine konuşan ETX Capital Uzman Piyasa Analisti Neil Wilson Dow Jones ve S&P 500 endekslerinde verinin açıklanmasının ardından ciddi düşüşler yaşandığını belirterek, “TÜFE verilerinin beklentilerin üzerinde gelmesi enflasyonun tetiklediği satış dalgasını devam ettirebilir. Daha önce de belirttiğimiz gibi piyasalardaki yükselişe tam ikna olunmamıştı ve piyasalar görünümün daha da zayıflayabileceği konusunda endişeli. Enflasyon verisi de risklerden kurtulmayı destekleyen bir etken” dedi.

S&P 500 verilerin açıklanmasıyla yüzde 0.24’lük bir düşüş kaydederken, Nasdaq Endeksi’nde düşüş yüzde 0.20’yi buldu. Dow Jones endeksinde ise düşüş yüzde 0.27’yi buldu.

“ABD ekonomisi yüzde 3 büyüyecek”

Nationwide şef ekonomisti David Berson ise verilere ilişkin CNBC’ye yaptığı açıklamada, “Geçen yılın büyük bir çoğunluğunda kaydedilen daha hızlı ekonomik büyüme istihdam piyasasını ve ürün pazarlarını sıkılaştırarak fiyatların daha hızlı yükselmesine neden oldu” dedi. Nationwide tarafından yayınlanan notta “GSYH büyümesinin bu yıl genel trendden daha hızlı olmasını ve enflasyonun destekleyici etkisi ile yüzde 3 civarında olmasını bekliyoruz” denildi.

Capital Economics uzman ABD ekonomisiti Michael Pearce ise “Genel olarak Ocak ayı TÜFE verisindeki artışın yılın geri kalanında göreceklerimizin bir işareti olarak görüyoruz” dedi.