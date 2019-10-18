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ABD Enerji Bakanı Perry görevini bırakıyor
ABD Enerji Bakanı Rick Perry, Twitter hesabından yayınladığı bir video ile “dünyanın en havalı işinden” ayrılacağını ve görev süresindeki hatıralarına “değer verdiğini” söyledi. Teksas eski Valisi olan Perry’nin açıklaması...
EKONOMİ 18.10.2019, 12:29
ABD Enerji Bakanı Rick Perry, Twitter hesabından yayınladığı bir video ile “dünyanın en havalı işinden” ayrılacağını ve görev süresindeki hatıralarına “değer verdiğini” söyledi.
Teksas eski Valisi olan Perry’nin açıklaması ABD Başkanı Donald Trump’ın, Preyy’nin, sene sonunda görevden ayrılacağını açıklaması sonrasında geldi.
Perry, veda videosunda ABD Başkanı Donald Trump’ın görevden azledilmesi soruşturmasında Temsilciler Meclisi tarafından mahkemeye çağırılmasından bahsetmedi.
Teksas eski Valisi olan Perry’nin açıklaması ABD Başkanı Donald Trump’ın, Preyy’nin, sene sonunda görevden ayrılacağını açıklaması sonrasında geldi.
Perry, veda videosunda ABD Başkanı Donald Trump’ın görevden azledilmesi soruşturmasında Temsilciler Meclisi tarafından mahkemeye çağırılmasından bahsetmedi.
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