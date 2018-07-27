ABD ekonomisini 2. çeyrekte yüzde 4.1 büyüdü (2)

Hilal Sarı / İstanbul, 27 Temmuz () – ABD ekonomisi ikinci çeyrekte beklentiler doğrultusunda yüzde 4.1 büyüdü.

ABD Ekonomik Araştırmalar Bürosu verilerine göre;

- ABD ekonomisi reel GSYH 2018’in ikinci çeyreğinde yüzde 4.1 büyüdü.

- Yüzde 4.1 son dört yılın en güçlü büyümesi oldu.

- ABD ekonomisi ilk çeyrekte yüzde 2.2 büyümüştü.

- İkinci çeyrek büyümesi kişisel tüketim harcamaları, ihracat, yabancıların sabit yatırımları, federal hükümet harcamaları, eyalet ve yerel yönetim harcamaları tarafından olumlu etkilenirken, özel stok yatırımları ve yurtiçi sabit yatırımlar büyümeyi olumsuz etkiledi.

- ABD’nin ithalatı ise ikinci çeyrekte arttı.

- Cari büyüme ikinci çeyrekte yüzde 7.4 artışla 361.5 milyar dolar artarak 20.4 trilyon dolara ulaştı.

- İlk çeyrek cari büyümesi yüzde 4.3 artışla 209 milyar dolar artmıştı.