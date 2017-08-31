ABD ekonomik verileriyle dolar 3.47 lirayı aştı (2)

(Piyasa gelişmeleriyle yenilendi)

İstanbul, 31 Ağustos () - ABD ekonomisine ilişkin verilerin beklentilerden iyi gelmesi üzerine küresel piyasalarda güçlenen dolar 3.4718 liraya kadar yükseldi.

ABD'de dün açıklanan beklentilerden güçlü ekonomik büyüme verisinin ardından, özel istihdamda yaşanan toparlanmaya bağlı olarak yarın açıklanacak tarım dışı istihdam verisinde yüksek artış görüleceği beklentileriyle, dolar güç kazanıyor. Ekonomiye ilişkin olumlu veriler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) Aralık ayında bir faiz artırımı yapacağına ilişkin beklentileri de güçlendirdi.

Küresel piyasalarda güçlenen dolar, euro karşısında 1.20'nin üzerinden, 1.18'lere doğru çekilince, içeride 3.44 sınırından 3.47 liranın üzerine yükseldi.

Tatil nedeniyle dar hacimli işlemlerde dolar 3.4710 - 3.4720 lira aralığında hareket ederken, euro da 4.10 - 4.11 lira aralığına geriledi.