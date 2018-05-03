ABD dış ticaret açığını Mart’ta 49 milyar dolara düşürdü

Hilal Sarı / İstanbul, 3 Mayıs () – ABD dış ticaret açığı Mart ayında yüzde 15.2 daralarak (8.8 milyar dolar düşüşle) 49 milyar dolara geriledi. Şubat ayında ABD’nin dış ticaret açığı yüzde 1.9 artışla 57.7 milyar dolar olmuştu.

ABD Ticaret Bakanlığı Ekonomik Araştırmalar Bürosu tarafından yapılan açıklamaya göre ABD’nin ihracatı Mart ayında Şubat’a göre 4.2 milyar dolar artışla 208.5 milyar dolara yükseldi. İthalat ise Şubat’a göre 4.6 milyar dolar düşüşle 257.5 milyar dolar oldu.