ABD dış ticaret açığını Mart’ta 49 milyar dolara düşürdü (2)

Hilal Sarı / İstanbul, 3 Mayıs () – ABD dış ticaret açığı Mart ayında yüzde 15.2 daralarak (8.8 milyar dolar düşüşle) 49 milyar dolara geriledi. Şubat ayında ABD’nin dış ticaret açığı yüzde 1.9 artışla 57.7 milyar dolar olmuştu.

ABD Ticaret Bakanlığı Ekonomik Araştırmalar Bürosu tarafından yapılan açıklamaya göre ABD’nin ihracatı Mart ayında Şubat’a göre 4.2 milyar dolar artışla 208.5 milyar dolara yükseldi. İthalat ise Şubat’a göre 4.6 milyar dolar düşüşle 257.5 milyar dolar oldu.

Ürün ve hizmetlerden kaynaklanan açıklar ise şöyle gerçekleşti:

Ürün ticaretinde ABD’nin dış ticaret açığı 7.5 milyar dolar düşüşle 69.5 milyar dolara geriledi Hizmet ticaretinde ise ABD’nin dış ticaret fazlası 1.3 milyar dolar artışla 20.5 milyar dolara yükseldi.

Yıl başından bu güne ürün ve hizmetlerde dış ticaret açığı 2017’nin aynı dönemine göre yüzde 18.5 veya 25.5 milyar dolar arttı. İthalat ise aynı dönem için 64.7 milyar dolar veya yüzde 9.1 arttı.