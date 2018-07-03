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ABD / DiMicco: ABD, WTO'dan ayrılmaya hazır olmalı

İstanbul, 3 Temmuz () - ABD Başkanı Donald Trump'ın Ticaret Politikası Danışma Komitesi üyesi Dan DiMicco, Dünya Ticaret Örgütü'nün (WTO) misyonunu yitirdiğini ileri sürdü ve ülkesinin "WTO'dan ayrılmaya hazır olması" gerektiğini...

ABD / DiMicco: ABD, WTO'dan ayrılmaya hazır olmalı

İstanbul, 3 Temmuz () - ABD Başkanı Donald Trump'ın Ticaret Politikası Danışma Komitesi üyesi Dan DiMicco, Dünya Ticaret Örgütü'nün (WTO) misyonunu yitirdiğini ileri sürdü ve ülkesinin "WTO'dan ayrılmaya hazır olması" gerektiğini söyledi.
ABD'nin WTO'nun parçası olması için "şekil değişikliğine ihtiyaç olduğunu" vurgulayan DiMicco, "Eğer, WTO artık son 20 yılda olduğundan daha etkin olamıyor ise, dünya ticaret sistemine yardım edemiyor demektir. WTO'dan yürüyüp gitmeye hazır olmalıyız" uyarısı yaptı.
DiMicco, WTO'nun Çin'in 1995'ten 2015'e kadar parasını manipüle etmesine imkan verdiğini de savundu.
 

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